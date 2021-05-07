Adana'da yakalanan 22 firari hükümlü cezaevine gönderildi
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Adana'da yakalanan 22 firari hükümlü cezaevine gönderildi

Adana'da yakalanan 22 firari hükümlü cezaevine gönderildi
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 22 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Adana'da polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 22 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 98 kişiye yönelik dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 hükümlünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, 76 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Yakalama kararı verilen 98 kişinin adreslerine şafak vakti baskın düzenlenmiş, gözaltına alınan 22 hükümlü emniyete götürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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