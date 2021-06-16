Adana'da yakalanan 2 gasp şüphelisi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da yakalanan 2 gasp şüphelisi tutuklandı

Adana'da yakalanan 2 gasp şüphelisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da, bıçakla tehdit ettikleri iki kişinin parasını zorla aldıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Adana'da, bıçakla tehdit ettikleri iki kişinin parasını zorla aldıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesinde, iki gün arayla M.Ş.G'nin (71) 5 bin 300, M.A'nın (34) da 3 bin 500 lirası, araçlarına zorla binen kişilerce gasbedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri mağdurların şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.

Ekip, güvenlik kamerası görüntülerinden iki zanlının bir otelde konaklayıp daha sonra buradan ayrıldıklarını belirledi.

Otel kayıtlarından Ö.B. (18) ve H.T. (24) olduğu tespit edilen zanlılar, Merkez Park'ta yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin, mağdurlara ait araçlara binmesi bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU
ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Boris Johnson Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Enis Arıkan Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Diego Şenol Güneş Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da yakalanan 2 gasp şüphelisi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 09:58:02. #1.14#

title