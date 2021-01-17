Adana'da yağmur üreticinin yüzünü güldürdü
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Adana'da yağmur üreticinin yüzünü güldürdü

17.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:16
Adana'da yağmur üreticinin yüzünü güldürdü

Adana'nın Kozan ilçesinde, aralıklarla yağan yağmur üreticileri sevindirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, aralıklarla yağan yağmur üreticileri sevindirdi.

İlçede 5 gündür aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle üretim alanlarının su ihtiyacını karşılayan Kozan Barajı'nın doluluk oranında artış gözlendi.

Baraj ve derelerin su debisinin yükselmesi üreticileri mutlu etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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