Adana'da yağmur üreticinin yüzünü güldürdü
17.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:16
Adana'nın Kozan ilçesinde, aralıklarla yağan yağmur üreticileri sevindirdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, aralıklarla yağan yağmur üreticileri sevindirdi.
İlçede 5 gündür aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle üretim alanlarının su ihtiyacını karşılayan Kozan Barajı'nın doluluk oranında artış gözlendi.
Baraj ve derelerin su debisinin yükselmesi üreticileri mutlu etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın