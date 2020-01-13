Adana'da yağma iddiası

13.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:40

Adana'da 5 kişi hakkında, "birden fazla kişi tarafından yağma" suçundan 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.



G.C'nin, suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, restoran sahibi Yaşar A, oğlu Uğur A, Mehmet Yaşar Y. ve Betül K. ile Mehmet K. hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan hazırladığı iddianame Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan inceleme sonucu kabul edildi.

İddianamede 5 kişinin 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

İddianamede şüpheliler ve müştekilerin ifadelerine yer verildi.

Restoran sahibi Yaşar A, iddianamede yer alan savunmasında, suçlamayı kabul etmeyerek, Gürcan C. ile yaptıkları ticaretten dolayı aralarında para meselesi olduğunu, bu olayda oğlu Uğur ve Mehmet K'nin de yanlarında olduğunu kaydetti.

Aralarında para meselesi yüzünden husumet olduğunu belirten Yaşar A, bu olaydan sonra Gürcan ve ailesi ile hiç görüşmediğini, Gürcan C. ve Mehmet K. haricinde diğer şahısların hiçbirisini tanımadığını savundu.

Olaylarla ilgisinin olmadığını iddia eden Yaşar A, olayı ilk defa duyduğunu, adının neden bu olaylara karıştığını anlamadığını belirtti.

Şüphelilerin yargılanmasına 10 Mart'ta başlanacak.

Kaynak: AA