Adana'da yağışta mağdur olan tarım işçilerine 500 yatak ve yorgan yardımı

Adana'da yağışta mağdur olan tarım işçilerine 500 yatak ve yorgan yardımıADANA'da, etkili olan sağanak nedeniyle mağdur olan tarım işçilerine, AFAD ekipleri tarafından 500 yatak ve battaniye yardımı yapıldı.