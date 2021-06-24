Adana'da yabancı uyruklular belediyenin açtığı kursta Türkçe öğreniyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da yabancı uyruklular belediyenin açtığı kursta Türkçe öğreniyorlar

Adana'da yabancı uyruklular belediyenin açtığı kursta Türkçe öğreniyorlar
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana'da, yabancı uyruklular Yüreğir Belediyesi tarafından açılan kursla Türkçe öğreniyorlar.

Adana'da, yabancı uyruklular Yüreğir Belediyesi tarafından açılan kursla Türkçe öğreniyorlar.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde Çetin Topçuoğlu Kültürevi'nde açılan kursa, Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu 30 kursiyer katılıyor.

İlçede yaşayan yabancı uyrukluların günlük yaşama uyumunu kolaylaştırmak ve toplumsal kaynaşmasını sağlamak amacıyla açılan kursu başarıyla tamamlayanlar sertifika almaya hak kazanıyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, açılan kursla yabancı uyrukluların gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde Türkçe bilgisine sahip olmanın yanı sıra aldıkları sertifikayla işverenler tarafından talep edilen belgeye sahip olacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

Milli Savunma Bakanı Akar: '(ABD ile Afganistan görüşmeleri) Teknik heyet geldi.
Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD ile Afganistan görüşmeleri) Teknik heyet geldi.
AK Partili vekil ve kardeşine eylem için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı
AK Partili vekil ve kardeşine eylem için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı
Son dakika haberi... ABD istihbaratının tahminine göre Afgan hükümeti ABD'nin çekilmesinden 6 ay sonra çökebilir
Son dakika haberi... ABD istihbaratının tahminine göre Afgan hükümeti ABD'nin çekilmesinden 6 ay sonra çökebilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker İlham Aliyev Deniz Poyraz Mustafa Şentop
Magazin Hadise Demet Akalın Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Burak Elmas Emre Kocadağ Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da yabancı uyruklular belediyenin açtığı kursta Türkçe öğreniyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 14:48:58. #1.15#

title