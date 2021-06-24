Adana'da yabancı uyruklular belediyenin açtığı kursta Türkçe öğreniyorlar

Adana'da, yabancı uyruklular Yüreğir Belediyesi tarafından açılan kursla Türkçe öğreniyorlar.

Adana'da, yabancı uyruklular Yüreğir Belediyesi tarafından açılan kursla Türkçe öğreniyorlar.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde Çetin Topçuoğlu Kültürevi'nde açılan kursa, Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu 30 kursiyer katılıyor.

İlçede yaşayan yabancı uyrukluların günlük yaşama uyumunu kolaylaştırmak ve toplumsal kaynaşmasını sağlamak amacıyla açılan kursu başarıyla tamamlayanlar sertifika almaya hak kazanıyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, açılan kursla yabancı uyrukluların gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde Türkçe bilgisine sahip olmanın yanı sıra aldıkları sertifikayla işverenler tarafından talep edilen belgeye sahip olacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven