Adana'da yabancı uyruklu 5 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi - Haberler
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Adana'da yabancı uyruklu 5 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

Adana'da yabancı uyruklu 5 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen yabancı uyruklu 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

ADANA (İHA) - Adana'da DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen yabancı uyruklu 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ saflarında Suriye'nin Deyrizor kentinde faaliyet gösterdiği belirlenen 6 kişiyi tespit etti. Savcılığın gözaltı kararı çıkarttığı şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere 12 Ocak'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerince demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, Ahmed H. ile oğlu Fadi H., Alef H., İbrahim A., Zahreddin H.'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin, haklarındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

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Adana'da DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen yabancı uyruklu 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

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