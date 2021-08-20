Adana'da yabancı turistler köy yaşamını tanımak için salça yapıp kilim dokudu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, köy yaşamını tanımaya ilgi duyan turistler için salça yapma, kilim dokuma ve inek sütü sağma etkinlikleri düzenlendi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, köy yaşamını tanımaya ilgi duyan turistler için salça yapma, kilim dokuma ve inek sütü sağma etkinlikleri düzenlendi.

Tufanbeyli Halk Eğitim Merkezi koordinasyonunda, turizm rehberi Belinay Karan tarafından yürütülen Kırsal Yaşam Projesi kapsamında ilçeye gelen ABD'li ve İngiliz turistlere yöreye özgü kültür tanıtıldı.

Katılımcılar, proje kapsamındaki etkinliklerde vatandaşlarla birlikte biber salçası yapıp, bulgur kaynatarak ve kilim dokuyarak köy yaşamını tanıma şansı buldu. Turistler yöre halkıyla birlikte inek de sağdı.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte turistler, sık sık hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Karan, AA muhabirine, turizm sezonunda ilçenin çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladığını belirterek, "İlçeye özellikle İngiliz ve Amerikalı turistler ilgi gösterdi. Turistler buraya geldiklerinde, köyde nasıl bir yaşam varsa onu öğrenmek, yapmak istiyorlar." dedi.

Katılımcıların, köy yaşamının inceliklerine ilgi gösterdiğini vurgulayan Karan, "Katılımcılar, bizlerle birlikte inek sütü sağıyor, salça için biber temizliyor, bulgur kaynatıyorlar. Turistler, köy hayatını çok beğeniyor. Bizler de hem ilçemizi hem kültürümüzü hem de dilimizi tanıtıyoruz." diye konuştu.

Karan, yöre sakinlerinin de yabancı misafirleriyle vakit geçirmekten keyif aldıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz