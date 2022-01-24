Adana'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haberler
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Adana'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Adana'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
AA / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Adana'nın Pozantı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yaklaşık 2 ton yem bırakıldı.

POZANTI, ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yaklaşık 2 ton yem bırakıldı.

Pozantı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, kar ve buzlanma nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, yağışın en fazla görüldüğü Karanfil Dağı etrafına yaklaşık 2 ton ot, yonca, pazar artığı, besi yemi ve 400 kilogram buğday bıraktı.

AA / Onur Can Bulat - Son Dakika Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Pozantı, Adana, kar, Güncel, Haber

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