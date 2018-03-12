Adana'da Vinçte Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Adana'da, üzerinde vinç sistemi bulunan kamyonda 6 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Adana'da, üzerinde vinç sistemi bulunan kamyonda 6 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve Analiz Büro Amirliği ekipleri, şüpheli olarak değerlendirdikleri 35 NFC 60 plakalı üzerinde vinç sistemi bulunan kamyonu, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) karayolunda durdurdu.
Araçta eğitimli köpeklerle yapılan aramada, 6 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili ismi açıklanmayan araç sürücüsü gözaltına alındı.