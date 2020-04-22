Adana'da villaya Hint keneviri operasyonu ADANA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında seraya dönüştürülmüş villa ile bir evin bahçesinde 186 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında seraya dönüştürülmüş villa ile bir evin bahçesinde 186 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, merkez Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'ndeki bir kişinin evini Hint keneviri serasına dönüştürdüğü bilgisine ulaştı. Ekipler, Hint keneviri serasının olduğu villaya operasyon düzenledi. Operasyonda, boyları 40 ila 110 santimetre arasında değişen saksılara ekili halde 60 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Narkotik polisi ilçeye bağlı Kaşoba Mahallesi'nde de bir evin bahçesinde saksılara ekili halde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyonda, boyları 5 santimetre ile 85 santimetre arasında değişen 126 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda, uyuşturucu madde yetiştirme amaçlı kullanılan düzenekler ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA