Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırının görüntüleri ortaya çıktı
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Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırının görüntüleri ortaya çıktı

ADANA'da, CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve beraberindekilerin Vefa Sosyal Destek Grubu'na yaptığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırının görüntüleri ortaya çıktı
18.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:45

ADANA'da, CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve beraberindekilerin Vefa Sosyal Destek Grubu'na yaptığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Yıldırım tarafından çekildiği iddia edilen görüntülerde, şüphelilerin, 'Vefa' ekibi ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttığı sırada başlattığı sözlü tartışmanın, saldırıya dönüştüğü anlar yer aldı. Saldırıya uğrayan Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ise "Başında bulunduğum Vefa Sosyal Destek Grubu'muz, art niyetli kişilerin saldırısına uğramıştır" dedi.

Merkez Yüreğir Kaymakamlığı önünde, 14 Mayıs'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve beraberindekiler, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile 2 araç arasında yardım kolisi aktarımı yapan Vefa Sosyal Destek Grubu'na hakaret etti. CHP İlçe Gençlik Kolları üyesi olduğu öne sürülen kalabalık grup ise Kaymakam Bingöl ve korumasına saldırdı. Eren Yıldırım ile beraberindeki babası Hüseyin Yıldırım, annesi Serat Yıldırım ile kardeşi Deniz İmran Yıldırım gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım ailesi, serbest bırakıldı. Ancak cumhuriyet savcısının itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Eren Yıldırım, yeniden gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay sonrası serbest bırakılan Serat Yıldırım'ın 'taksirle yaralama', 'ateşli silah ve bıçak bulundurma'; Hüseyin Yıldırım'ın 'ateşli silah ve bıçak bulundurma', 'kasten adam yaralama' ve Deniz İmran Yıldırım'ın ise 'kasten adam yaralama' suçlarından emniyette kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.KAYMAKAM BİNGÖL: ART NİYETİN AÇIK DELİLİYüreğir İlçe Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, bu sabah düzenlediği basın toplantısında, olayın ayrıntılarını anlattı. Kaymakam Bingöl, "Kaymakamlık hizmet binası önünde yardım dağıtımı esnasında bizzat başında bulunduğum Vefa Sosyal Destek Grubu'muz, art niyetli kişilerin saldırısına uğramıştır. Organize şekilde dağıtım alanımıza kalabalık bir grup tarafından yapılan fiziki ve sözlü saldırıya, bunun devamında ise daha büyük bir provokasyona bizzat engel olmaya çalıştık. Fiziki saldırı olmaya başladığı andan itibaren koruma polisi arkadaşımız şahsımı ve Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerini korumak için araya girmiş ve darbedilmiştir. Darp raporları mevcuttur. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan birisinin bir siyasi partinin İlçe Gençlik Kolları Başkanı olduğu olay sonrasında tespit edilmiştir. Gelen bu grubun çeşitli açılardan profesyonelce yaptıkları kamera çekimleri, meydana gelen saldırının ne kadar organize olduğunun ve art niyet taşıdığının açık delilidir" dedi.'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ'Saldırının, vatandaşların ihtiyacını karşılama konusundaki motivasyonlarını olumsuz etkilemeyeceğini de belirten Kaymakam Bingöl, şunları söyledi: "Hadisenin cereyan ettiği gece de yardım dağıtımımız devam etmiş ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Çünkü en değerli yardım ihtiyaç sahiplerine zamanında ulaştırılan yardımdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde ve desteğiyle pandemi sürecinde Yüreğir Vefa Sosyal Destek Grubu olarak 90 binin üzerinde aileye ayni ve nakdi yardım ulaştırılmış olup, aşevimiz vasıtasıyla 2 bin 555 kişiye günlük sıcak yemek verilmektedir. Olayın yargıya intikal ettiği bu aşamadan sonra Yüreğir Kaymakamlığı olarak kamu hizmetlerinin ve yardım organizasyonlarının aksamaması için gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz. İçişleri Bakanı'mızın ve Vali'mizin doğrudan talimatlarıyla kararlılık ve motivasyonumuzun devam ettiğini, bayram öncesi sevindirmeyi düşündüğümüz 7 bin 500 aile için herkesin desteğini beklediğimizi de paylaşmak isteriz."GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve beraberindekilerin saldırdığı Vefa Sosyal Destek Grubu ile yaşanan tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Araç içinden Yıldırım tarafından çekildiği iddia edilen görüntülerde, şüphelilerin, 'Vefa' ekibinin ihtiyaç sahiplerine dağıttığı gıda malzemelerinin Yüreğir Belediyesi'ne ait araçlarla taşınmasına tepki gösterdiği anlar yer aldı. Şüphelilerin, Yüreğir Kaymakamlığı önüne gelerek, görevlilerle sözlü tartışmaya girdikleri ve devamında saldırdıkları anlar görüntülere yansıdı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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