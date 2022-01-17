Adana'da vatandaşlar karın keyfini çıkardı - Haberler
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Adana'da vatandaşlar karın keyfini çıkardı

Adana'da vatandaşlar karın keyfini çıkardı
AA / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Adana'da vatandaşlar, kar yağışının etkili olduğu Pozantı ilçesinde kar topu oynayıp kayarak doğasıya eğlendi.

ADANA (AA) - Adana'da vatandaşlar, kar yağışının etkili olduğu Pozantı ilçesinde kar topu oynayıp kayarak doğasıya eğlendi.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle Akçetekir Yaylası beyaza büründü.

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı yaylaya gelen bazı vatandaşlar, kar topu oynayıp kayarak, güzel vakit geçirdi.

Bazı vatandaşların da kar üstünde piknik yaptığı görüldü.

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AA / Onur Can Bulat - Son Dakika Haberleri

Pozantı, Adana, kar, Güncel, Haber

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