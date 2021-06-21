Adana'da vatandaşa ücretsiz karpuz
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Adana'da vatandaşa ücretsiz karpuz

Adana'da vatandaşa ücretsiz karpuz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana Büyükşehir Belediyesi, üreticiden satın aldığı karpuzu vatandaşa ücretsiz dağıtıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, üreticiden satın aldığı karpuzu vatandaşa ücretsiz dağıtıyor.

Bu yıl ürünü tarlada kalan karpuz üreticisinden karpuz alan Adana Büyükşehir Belediyesi, mahallelerde vatandaşa ücretsiz karpuz dağıtıyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tarımın güçlenmesi, üreticinin mağdur olmaması için çalıştıklarını belirterek, "Ürünü tarlada kalan çiftçiye bir yudum su olabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Üreticinin, çiftçinin yanında olmaya aralıksız devam edeceklerini söyleyen Karalar, üreticiye milyonlarca fide-fidan dağıttıklarını, hayvancılıkla geçinenlere silaj desteğinde bulunduklarını, kooperatifler kurdurup, üreticinin elindeki ürünlerin değerinde satılmasını sağladıklarını kaydetti. - ADANA

Adana'da vatandaşa ücretsiz karpuz
Adana'da vatandaşa ücretsiz karpuz
Adana'da vatandaşa ücretsiz karpuz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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