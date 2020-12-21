Adana'da valizinden uyuşturucu çıkan kadın yolcu tutuklandı
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Adana'da valizinden uyuşturucu çıkan kadın yolcu tutuklandı

21.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:54
Adana'da valizinden uyuşturucu çıkan kadın yolcu tutuklandı

Adana'da otobüste yapılan aramada valizinde 3 kilo 720 gram esrar ele geçirilen kadın yolcu tutuklandı.

Adana'da otobüste yapılan aramada valizinde 3 kilo 720 gram esrar ele geçirilen kadın yolcu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Ekipler, narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği valizde 3 kilo 720 gram esrar buldu.

Valizin sahibi D.Z. (34) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen kadın zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 09:56:42. #1.14#
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