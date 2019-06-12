Adana'da valilik patlamasının sanıklarına 1100'er yıl hapis cezası

Adana'da 24 Kasım 2016'da valilik otoparkına park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 33 kişinin de yaralanmasıyla ilgili davada terör örgütü PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusunun da arasında bulunduğu 3 sanığa toplam 1100'er yıl hapis cezası verildi. Cumhuriyet Savcısı duruşmada ilk olarak, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanıklar M.K, A.S, E.E ile G.E'nin delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesine, diğer sanıkları üzerlerine atılı suçlar yönünden cezalandırılması yönündeki görüşünü yineledi. Terör örgütü PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusu olduğu öne sürülen "Halo Dayı" kod adlı tutuklu sanık Eyüp Çelik, savunmasında suçlamaları reddederek, valilik patlamasıyla alakası olmadığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti, terör örgütü PKK'nın sözde 'Akdeniz metropol sorumlusu' olduğu öne sürülen 'Halo Dayı' kod adlı tutuklu sanık Eyüp Çelik ile sanıklar Mehmet Emin Vural, İhsan Taşdelen'in, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'Kasten adam öldürme', Kasten adam teşebbüs', Patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' ile 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna muhalefet' suçlarından alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle toplam 1100'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA