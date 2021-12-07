'Adana'da vakalarımız 45 yaş altında yığılmaya başladı'

ADANA (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı'nın haftalık olarak paylaştığı tabloya göre, en çok vaka artışının görüldüğü ikinci kent Adana'da Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Emine Aygül Yeni, "Vakalarımız 45 yaş altında yığılmaya başladı. Aşılama oranında düşük olan yaş aralığımız, yine 45 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşuyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son paylaştığı, 20-26 Kasım haftasını kapsayan tabloya göre, vaka artışında Adana, ikinci sırada yer aldı. 100 bin kişide görülen vaka sayısında 416,65 oranına sahip kentte halkın maske, mesafe ve hijyen kurallarını unuttuğu gözlendi. Adana'nın, son 3 haftadır en çok vaka görülen 15 il arasında ikinci sıraya yerleştiğini söyleyen Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Emine Aygül Yeni, havanın soğumasıyla kapalı mekanları tercih edenlerin sayısının arttığını, bu nedenle vakalarda artış olduğunu belirtti.

İkinci doz aşısını olmayanların ciddi oranda fazla olduğunu belirten Dr. Yeni "Vatandaşlarımız birinci dozu olduktan sonra 'Aşıdan sonra kolum ağrıdı, kendimi kötü hissettim' gibi bir gerekçeye sığınıyor. Vatandaşlarımızdan beklentimiz; aşılarını olmaları yönünde. Hastanelerimizde yatan hastalarımızın çoğu; farklı bir hastalığı olan, aşıları eksik kişiler. Farklı hastalığı olanların ise kendilerini daha iyi korumaları gerekiyor. Enfeksiyon kaptıktan sonra aşırı kilolu kişiler daha çok sorun yaşıyor. Bu kişilerin yakınları da kendilerini koruması gerekiyor" dedi.