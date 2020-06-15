Adana'da Vaka Sayısı Yükseldi: Camilerden Anons Yapıldı
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Adana'da Vaka Sayısı Yükseldi: Camilerden Anons Yapıldı

Normalleşme adımları sonrasında vaka artışları yaşanmaya başlandı.

Adana'da Vaka Sayısı Yükseldi: Camilerden Anons Yapıldı
15.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:52

Normalleşme adımları sonrasında vaka artışları yaşanmaya başlandı. Adana'da vaka sayısı yükseldi. Vaka sayısının yükselmesinin ardından Valilik tarafından camilerden anonslar yapılmaya başlandı.

Adana Vaka Sayısı Arttı: Valilik Anons Yaptı

Adana'da vaka sayısının yükselmesinin ardından camilerden "Dikkat koronavirüs vaka sayısı arttığı için maske takalım, sosyal mesafeye uyalım, el hijyenini dikkat edelim." anonsları yapılmaya başlandı.

Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Valiliğimiz koordinesinde görevli denetim ekiplerimizce gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlarımızın; pazar yerlerinde, AVM'lerde, marketlerde, halka açık olan kalabalık alanlarda tedbirli olmadıkları görülmüş ve vatandaşlarımıza maske takmaları, sosyal mesafe kuralına uymaları ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda gerekli uyarılar yapılmıştır. Yapılan tüm uyarılara rağmen bu durumun sürmesi ve vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve ilimiz genelindeki vaka sayısındaki artışı kontrol altına almak amacıyla valiliğimizce ek tedbirler alınması kaçınılmaz olacaktır."

Kaldırılan yasaklar geri gelecek mi? Bilim Kurulu üyesi tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

14 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 178.239 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.807'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 717, toplam entübe hasta sayısının ise 290 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 151.417 olarak açıklandı.

İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik. TEDBİRLİ İYİMSER olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/540LYBatKN

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2020

Kaynak: Tamindir

Manşet

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