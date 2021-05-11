- Adana'da vaka sayıları düştü
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- Adana'da vaka sayıları düştü

İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Haberler | Sağlık

- Adana'da vaka sayıları düştü Adanalılar sıcak havanın vakaları düşürdüğüne inanıyor Tam kapanmanın ardından kurallara riayet edilen Adana'da vaka sayıları düştü.

- Adana'da vaka sayıları düştü

Adanalılar sıcak havanın vakaları düşürdüğüne inanıyor

ADANA - Tam kapanmanın ardından kurallara riayet edilen Adana'da vaka sayıları düştü.

Sağlık Bakanlığının yayınladığı haftalık vaka sayısı haritası geçtiğimiz günlerde güncellendi. Adana 1-7 Mayıs arasında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan iller arasında Şırnak'ın ardından ikinci oldu.

Adana'da her 100 bin kişideki vaka sayısı bir haftada 106.70'den 61,41'e düştü. 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde ise kentte kurallara uyuluyor. Araç trafiğinin yoğun olmadığı kentte dışarıya çıkan vatandaşların ise maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

Hava sıcaklıkları etkili oldu

Bazı vatandaşlara göre de vaka sayılarındaki düşüş, kentte son günlerde yaşanan mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık. Kentte hava sıcaklıkları 31 derecenin üstünde seyrediyor. Markete gitmek için evden çıktığını söyleyen Sabahat Barak, "İnşallah hayatımız biran önce normale döner. Teravihe, camilerimize gidemedik. Vakalarda düşüş varmış buna çok sevindim. Bende ilk başlarda korona virüs geçirdim, torunum yeni doğmuştu yanına gidemedim. Çok güzel günler geçiremedik. Biran önce eski hayatımıza döneriz inşallah" diye konuştu.

Sıcak havalarda virüsün öldüğüne inandığını belirten Barak, "Sıcak havalarda bu virüs kalmıyor herhalde gidiyor. İnşallah daha da düşürür. Temennimiz budur" dedi.

"Sıcakta bu virüsler barınamıyor"

Serhat Yılmaz isimli vatandaş ise tam kapanmanın vaka sayılarının düşüşüne katkı sağladığını belirterek, "Biz esnafız. Kazancımız olmadı ama vakalar düştü. Bu virüsten kurtulmayı istiyoruz. Yaz sıcaklığı da bu virüsün ölmesinde etkiliymiş. İnşallah daha da dikkatli olursak bu beladan kurtulacağız. Sıcaklığının artmasının bu vakaları ciddi anlamda düşürdüğüne inanıyorum. Sıcakta bu virüsler barınamıyor. Böyle iyi oluyor" ifadelerini kullandı.

- Adana'da vaka sayıları düştü
- Adana'da vaka sayıları düştü
- Adana'da vaka sayıları düştü
- Adana'da vaka sayıları düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

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