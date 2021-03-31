Adana'da uzun namlulu silahla eve saldırı düzenleyen 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir eve uzun namlulu silah ve tabancayla saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir eve uzun namlulu silah ve tabancayla saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı.
Bahçelievler Mahallesi 54009. Sokak'ta bulunan bir eve isimleri öğrenilmeyen 2 şüpheli uzun namlulu silah ve tabancayla 15-20 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin kaçabilecekleri yerlerde arama çalışmaları başlattı.
Ekipler 2 şüpheliyi de Narlıca Mahallesi 56057. Sokak'ta yakaladı.
Polis olayda kullanılan uzun namlulu silah, tabanca ve 40 adet mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı