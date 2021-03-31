Adana'da uzun namlulu silahla eve saldırı düzenleyen 2 şüpheli yakalandı
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Adana'da uzun namlulu silahla eve saldırı düzenleyen 2 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel
Adana'da uzun namlulu silahla eve saldırı düzenleyen 2 şüpheli yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir eve uzun namlulu silah ve tabancayla saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir eve uzun namlulu silah ve tabancayla saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı.

Bahçelievler Mahallesi 54009. Sokak'ta bulunan bir eve isimleri öğrenilmeyen 2 şüpheli uzun namlulu silah ve tabancayla 15-20 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin kaçabilecekleri yerlerde arama çalışmaları başlattı.

Ekipler 2 şüpheliyi de Narlıca Mahallesi 56057. Sokak'ta yakaladı.

Polis olayda kullanılan uzun namlulu silah, tabanca ve 40 adet mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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