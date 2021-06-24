Adana'da üzerine ağaç devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
Adana'da seyir halindeyken üzerine ağaç devrilen araçtaki iki kişi yaralandı.
Adana'da seyir halindeyken üzerine ağaç devrilen araçtaki iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim Todil yönetimindeki 01 NA 857 plakalı otomobilin üzerine, Kozan-Feke karayolunda ilerlerken Horzum Yaylası mevkisinde çam ağacı devrildi.
Kazada sürücüyle araçta bulunan Saniye Todil (61) yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce otomobilden çıkartılan yaralılar, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın