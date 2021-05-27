Adana'da üzerinde ruhsatsız tabanca yakalanan şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da üzerinde ruhsatsız tabanca yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Adana'da üzerinde ruhsatsız tabanca yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazi Mahallesi'nde kentte asayişinin sağlanmasına yönelik yol kontrolünde, C.G'ye ait bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Ekipler, otomobilde ve C.G'nin üzerinde yaptıkları aramalarda, ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.G'nin jandarmadaki işlemleri sürerken, sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten de para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Sosyal medya yayınlamak için deney yaptı, kimyasal madde yüzünü yaktı
Sosyal medya yayınlamak için deney yaptı, kimyasal madde yüzünü yaktı
Şoförü fenalaşan TIR, yolcu otobüsüne çarptı: 8 yaralı
Şoförü fenalaşan TIR, yolcu otobüsüne çarptı: 8 yaralı
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Mustafa Şentop Adnan Menderes Mustafa Sarıgül
Magazin Acun Ilıcalı Aslı Bekiroğlu İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Ersun Yanal Şenol Güneş Lukas Podolski Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da üzerinde ruhsatsız tabanca yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 16:44:33. #1.15#

title