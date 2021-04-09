Adana'da üzerinde ruhsatsız silah taşıyan kişiye gözaltı
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Adana'da üzerinde ruhsatsız silah taşıyan kişiye gözaltı

Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da üzerinde ruhsatsız silah taşıyan kişiye gözaltı

Adana'da, üzerinde ruhsatsız silah bulunduran kişi gözaltına alındı.

Adana'da, üzerinde ruhsatsız silah bulunduran kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pozantı ilçesi Aşçıbekirli Mahallesi'ndeki restoranda bir kişinin ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Üzerinde ruhsatsız tabanca, 3 mermisi ve şarjör ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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