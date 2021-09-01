Adana'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis vatandaşlarla buluştu
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Adana'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis vatandaşlarla buluştu

Adana'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis vatandaşlarla buluştu
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında polis ekipleri vatandaşlarla bir araya geldi.

Adana'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında polis ekipleri vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, toplumun uyuşturucuyla mücadelede kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla sokakta ve etkinliklerde vatandaşlarla buluştu.

Etkinliklerde uyuşturucu ve bağımlılığa karşı hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi ve "UYUMA" uygulaması tanıtıldı.

Polisler, bu kapsamda 2 bin 31 kişiye ulaşarak bilgilendirme yaptı.

Adana'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis vatandaşlarla buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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