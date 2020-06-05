Adana'da uyuşturucuya 5 gözaltı
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Adana'da uyuşturucuya 5 gözaltı

ADANA'da düzenlenen operasyonda, 2,65 gram bonzai, 50 gram eroin ve 23 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucuya 5 gözaltı
05.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:30

ADANA'da düzenlenen operasyonda, 2,65 gram bonzai, 50 gram eroin ve 23 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Belediye Evleri, Şakirpaşa ve Sarıçam Mahalleleri'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler yaptıkları çalışmalar ile belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, 2,65 gram bonzai, 50 gram eroin,  23 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 500 TL ile 50 Euro ele geçirildi.Erdal A. (43), Sancar Y. (38), Yaren Beste K. (20), Emrecan B. (21) ve Murat H. (25) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erdal A. tutuklanırken, 4 şüpheli serbest bırakıldı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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