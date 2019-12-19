Adana'da uyuşturucudan gözaltına alınan 18 kişi adliyede
Haberler » Güncel » Adana'da uyuşturucudan gözaltına alınan 18 kişi adliyede - Haber

Adana'da uyuşturucudan gözaltına alınan 18 kişi adliyede

ADANA'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

19.12.2019 08:07 | Son Güncelleme: 19.12.2019 08:07
Adana'da uyuşturucudan gözaltına alınan 18 kişi adliyede

ADANA'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdüren ekipleri, sokak satıcısı (torbacı) olduğu sürülen 18 kişiyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 18 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.Soruşturma kapsamında aranan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler