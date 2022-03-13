Adana'da uyuşturucu zanlısına ait pitbull cinsi 2 köpeğe el konuldu - Haberler

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Adana'da uyuşturucu zanlısına ait pitbull cinsi 2 köpeğe el konuldu

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da uyuşturucu zanlısına ait pitbull cinsi 2 köpeğe el konuldu

Adana'da gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisine ait pitbull cinsi iki köpek barınağa yerleştirildi.

ADANA (AA) - Adana'da gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisine ait pitbull cinsi iki köpek barınağa yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 11 Mart'ta merkez Seyhan ilçesindeki bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı Y.K'ya (40) ait olduğu öne sürülen pitbull cinsi iki köpek için harekete geçti.

Ekipler, belediye görevlileriyle adrese giderek tehlikeli ırklar arasındaki iki köpeğe el koydu.

Yakalanan köpekler, belediyeye ait hayvan barınağına teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığını belirlediği üç adrese 11 Mart'ta operasyon düzenlemiş, Y.K'nin de arasında olduğu 4 zanlıyı gözaltına almıştı. Şüpheli Y.K'nin ikametinin çevresinin jiletli telle çevrili olduğu ve pitbull cinsi 2 köpekle korunduğu görülmüştü.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Köpek, Adana, Güncel, Haberler

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