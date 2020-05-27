Adana'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı
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Adana'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı
27.05.2020 09:49 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:52

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Oktay Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey, Gülbahçesi ve Şakirpaşa mahallelerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, harekete geçti. Önceden belirlenen 3 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekiplerin yaptığı aramalarda, 21 gram bonzai, 61 gram metamfetamin, bin adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 550 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili Ramazan A. (24), Adil T. (35), Ali E. (41), Emrah S. (40), Fırat D. (39), Halil A. (34) ve Oktay Y. (26) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Oktay Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilere ise ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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