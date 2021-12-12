Adana'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

ADANA'da uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Evde yapılan aramalarda 953 gram metamfetamin ile 164 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, şüpheliler tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, 'torbacılık' yaptığı belirlenen Bülent S. (36) ve Dinçer B. (38) ile Refik S.'nin (53) kaldığı eve baskın yaptı. Burada yapılan aramalarda 953 gram metamfetamin, 164 sentetik ecza maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.