Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası verildi
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Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası verildi

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 5 yıl 1 ay hapis ve 11 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 5 yıl 1 ay hapis ve 11 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık M.A. ile avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince ikametgahında sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti. Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak M.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.A, savunmasında, kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürdü.

Hakkındaki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savunan M.A, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl 1 ay hapis ile 11 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası verildi - Haberler
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