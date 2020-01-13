Adana'da uyuşturucu ticareti sanıklarına hapis cezası

13.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:56

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 sanığa hapis ve para cezası verildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Rodi Kasım K, İsmail A, Ufuk T, Murat Can Y. ile avukatları geldi, tutuksuz sanık Bayram G. gelmedi.

Sanıklar son savunmalarında suçlamayı kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Bayram G. ve Rodi Kasım K'ye "uyuşturucu ticareti yapmaktan" 12 yıl 6'şar ay hapis, 25'er bin lira para cezası, İsmail A. ve Ufuk T'ye 6 yıl 3'er ay hapis 12 bin 500'er lira adli para cezası verdi.

Sanık Murat Can Y. hakkındaki suçlamanın "kullanmak maksadıyla uyuşturucu madde bulundurmak" suçuna dönüşmesi nedeniyle davası düşürüldü.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacaoğlan Mahallesi Orkide Caddesi'nde 22 Eylül 2018'de yaptıkları operasyonda uyuşturucu sattıkları iddia edilen Rodi Kasım K, İsmail A, Ufuk T, Murat Can Y, Bayram G. yakalanarak tutuklanmıştı. Sanıklar, yargılama sırasında tahliye edilmişti.

Sanıklardan Murat Can Y'nin üzerinde 500 gram sentetik uyuşturucu bulunurken İsmail A'nın evinde ve iş yerinde 3 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirilmişti.

Kaynak: AA