Adana'da uyuşturucu ticareti sanıklarına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan iki sanığa 6 yıl 3'er ay hapis ve 12 bin 500'er lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar O.E. ve M.A. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların, polis ekiplerince merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde fikir ve eylem iş birliği içerisinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak O.E. ve M.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanıklar M.A. ve O.E. savunmasında, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis ve 12 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırdığı M.A. ve O.E'nin mevcut hallerinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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