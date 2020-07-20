Adana'da uyuşturucu ticareti sanıklarına 10 yıl 10 ay hapis cezası
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Adana'da uyuşturucu ticareti sanıklarına 10 yıl 10 ay hapis cezası

Adana'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılanan 3 sanıktan 2'si, 10 yıl 10'ar ay hapis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da uyuşturucu ticareti sanıklarına 10 yıl 10 ay hapis cezası
20.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:36

Adana'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılanan 3 sanıktan 2'si, 10 yıl 10'ar ay hapis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık S.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar L.Y. ve İ.B. ise duruşmaya gelmedi.

Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada son savunmasını yapan S.B, uyuşturucu maddelerin sanık L.Y'ye ait olduğunu iddia ederek, "İ.B'nin bu olayla ilgisi yoktur." dedi.

Sanıklar İ.B. ve S.B'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 10'ar ay hapis ve 50'şer bin lira adli para cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanık L.Y'nin ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Adana'da narkotik büro ekiplerince uygulama noktasında 4 Ocak 2018'de bir kamyonet şüphe üzerine durdurulmuş ve araçta dedektör köpeğiyle yapılan aramada poşetler içinde 48 kilo 774 gram eroin, 88 kilo 235 gram toz esrar maddesi ele geçirilmişti.

Kamyon sürücüsü İ.B. ile kamyona uyuşturucuyu yüklettiği öne sürülen S.B. ve uyuşturucunun sahibi olduğu iddia edilen L.Y. hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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