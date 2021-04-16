Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık O.Ö. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti. Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak O.Ö'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık O.Ö, savunmasında, kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürdü.

Mütalaadaki hususları kabul etmediğini dile getiren O.Ö, "Polis tarafından evimde bulunan uyuşturucuyu kendim kullanıyordum. Hakkımdaki tanık beyanları doğru değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklukta geçirdiği süreyi dikkate alarak sanık O.Ö'nün tahliyesine de karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu