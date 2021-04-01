Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi
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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ü.Y. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti. Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak Ü.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Ü.Y. savunmasında, kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürdü.

Uyuşturucu ticareti yapmadığını savunan Ü.Y, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Evimde uyuşturucu bulundurmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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