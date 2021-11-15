Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 7 yıl 6 ay hapis ve 15 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık B.U. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın polis ekiplerince merkez Çukurova ilçesinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak B.U'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık B.U. savunmasında uyuşturucu satmadığını ileri sürerek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 ay hapis ve 15 bin lira adli para cezasına çarptırdığı B.U'nun mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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