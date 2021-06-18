Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık S.S. ile avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık S.S, savunmasında, kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 ay hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu