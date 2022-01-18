Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası - Haberler
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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 15 bin lira adli para cezası verildi.

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 15 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık S.D. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak S.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık S.D, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini ve beraatini istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 15 bin lira adli para cezasına çarptırdığı S.D'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

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AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu Ticareti, Para Cezası, Cumhuriyet, Adana, Güncel, Haber

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