Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezası

25.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:08
Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık E.K. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirterek, E.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık E.K, son savunmasında kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürerek, "Ben uyuşturucu ticareti yapmadım. Hakkımdaki tanık beyanları gerçek değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Sibel Can Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 14:41:18. #1.14#
title