Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık E.K. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirterek, E.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık E.K, son savunmasında kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürerek, "Ben uyuşturucu ticareti yapmadım. Hakkımdaki tanık beyanları gerçek değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu