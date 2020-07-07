Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 5 yıl hapis cezası
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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 5 yıl hapis cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa, 5 yıl hapis cezası verildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 5 yıl hapis cezası
07.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:34

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa, 5 yıl hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık S.K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumunu dikkate alarak, S.K'nin üzerine atılı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık S.K. savunmasında, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, "Uyuşturucu ticaretini yapmadım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık S.K'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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