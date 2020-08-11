Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 5 yıl 10 ay hapis cezası
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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 5 yıl 10 ay hapis cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 5 yıl 10 ay hapis cezası
11.08.2020 17:45 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:48

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.O. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, H.O'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.O. savunmasında esas hakkındaki mütalaayı ve hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Dosyadaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık H.O'yu "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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