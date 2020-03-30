Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 3 yıl 20 gün hapis
Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 20 gün hapis cezası verildi.
30.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:54
Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 20 gün hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanık H.G. ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, H.G'nin "ticari amaçla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma veya nakletme" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Sanık H.G. ise savunmasında suçlamayı kabul etmeyerek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, "ticari amaçla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma veya nakletme" suçundan 3 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
Kaynak: AA