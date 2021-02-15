Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası
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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası

15.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:10
Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 28 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 28 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.S. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını ve bu durumun teknik ve fiziki takip tutanaklarıyla sabit olduğunu belirterek, H.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı son sözleri sorulan sanık H.S. ise kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürerek, "Ben uyuşturucu ticareti yapmadım. Dava dosyasındaki tanık beyanları gerçek değildir. Tahliyemi ve beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 28 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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