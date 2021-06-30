Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 19 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 19 yıl 8 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 19 yıl 8 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.T. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sentetik uyuşturucu satan H.T'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.T. savunmasında, kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 19 yıl 8 ay hapis ile 45 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu