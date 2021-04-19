Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 19 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi
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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 19 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 19 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 19 yıl 8 ay 7 gün hapis ve 56 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 19 yıl 8 ay 7 gün hapis ve 56 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık G.S. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, polis ekiplerince ikametgahında sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını ve uyuşturucunun paketlendiği poşetlerde parmak izinin tespit edildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak G.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık G.S, savunmasında kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen G.S, "Evimde uyuşturucu bulundurmadım. Mütalaadaki hususları kabul etmiyorum. Hakkımdaki tanık beyanları doğru değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 19 yıl 8 ay 7 gün hapis ve 56 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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