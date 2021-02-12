Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira para cezası
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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira para cezası

12.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:06
Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira para cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezası verildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.C. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirterek, A.C'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunması alınan sanık A.C, kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen A.C, "Dava dosyasındaki tanık beyanları gerçek değildir. Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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