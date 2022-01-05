Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 17 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler
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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 17 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 17 yıl 3 ay hapis cezası
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 17 yıl 3 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezası verildi.

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 17 yıl 3 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, polis ekiplerince merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak H.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık H.K, savunmasında mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 17 yıl 3 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırdığı H.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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