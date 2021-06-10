Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 17 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 17 yıl 3 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 17 yıl 3 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.İ. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, polis ekiplerince ikametgahında sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti. Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak M.İ'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.İ, savunmasında kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 17 yıl 3 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu