Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis cezası verildi - Haberler
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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis cezası verildi

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis cezası verildi
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.P. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak A.P'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.P. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.P'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

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AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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