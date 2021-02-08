Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezası
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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezası

08.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:02
Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık C.E. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirterek, C.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık C.E. ise savunmasında kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürdü.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen C.E, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Hakkımdaki tanık beyanları gerçek değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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